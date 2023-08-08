وزير الدفاع خطورة تخادم الحوثيين والقاعدة وداعش سيتجاوز اليمن زيارة مرتقبة للوفد العماني الى صنعاء ..تفاصيل قضية #الطفلة_حنين تفتح الباب حول ''اختلاف معايير العدالة الناجزة'' في اليمن- تقرير فرنسا تقسوا على المغرب في كأس العالم للسيدات الأمم المتحدة تعلن أين وصلت عملية نقل النفط الخام من الناقلة المتهالكة صافر جماعة الحوثي تعلن وفاة قائد عسكري آخر بعد يوم من إعلانها مقتل الحمزي لاعب يمني محترف على موعد مع مواجهة نجوم كرة القدم ماني ورونالدو معونات صينية قادمة لليمن اشتعال حرب طاحنة واشتباكات عنيفة والطيران يدخل خط الموجهات في أم درمان.. والدعم السريع ترفض خارطة إنهاء الحرب مجلس النيجر العسكري يكسر حاجر التهديدات و يعلن عن تعيين رئيسا للوزراء وقائدا لحرس الرئاسة
كشفت وسائل اعلام حوثية عن زيارة مرتقبة سيقوم بها الوفد العماني الى صنعاء خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتحقيق تقدم في المفاوضات المتعثرة بين السعودية والحوثيين، وفقا لما نشرته قناة بلقيس.
وكان القيادي الحوثي علي القحوم قال مطلع الأسبوع الجاري، إن الوسيط العماني يبذل جهودا كبيرة للتقدم وحل العقد وتجاوز التعثر في النقاط الخلافية المتعلقة. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان المليشيا توقف المفاوضات مع السعودية، جراء الخلاف على ملف الرواتب.
وفي وقت سابق قال مصدر دبلوماسي مطلع، إن سلطنة عمان حركت وساطتها مجددا بين مليشيا الحوثي والسعودية بعد جمود استمر لأسابيع.
وأضاف المصدر أن الحوثيين طلبوا من العُمانيين التواصل مع السعوديين الذين رحبوا باستئناف التفاوض من حيث توقف.
ولفت إلى أن هناك إشارات عُمانية للسعودية أن الحوثيين قد يتراجعون عن بعض الاشتراطات في بند الرواتب، وبنود أخرى شكلت عقبة أمام استمرار المفاوضات.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم مسار المملكة نحو اتفاق مع الحوثيين، ينهي الحرب في اليمن.