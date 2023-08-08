فرنسا تقسوا على المغرب في كأس العالم للسيدات

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فاز المنتخب الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على نظيره المغربي بأربعة أهداف دون رد في ثمن نهائي مونديال السيدات المقام بأستراليا ونيوزيلندا.
بهذا الفوز ضمنت سيدات فرنسا مقعدهن في ربع نهائي كأس العالم.
وكان المنتخب الفرنسي احتل المركز الرابع في نسخة 2011 وخرج من دور الثمانية في 2015 و2019، لكنه من بين المرشحين هذا العام بعدما تصدر المجموعة السادسة بدون هزيمة واختتمها بفوزه 6-3 على بنما.