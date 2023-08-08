فرنسا تقسوا على المغرب في كأس العالم للسيدات الأمم المتحدة تعلن أين وصلت عملية نقل النفط الخام من الناقلة المتهالكة صافر جماعة الحوثي تعلن وفاة قائد عسكري آخر بعد يوم من إعلانها مقتل الحمزي لاعب يمني محترف على موعد مع مواجهة نجوم كرة القدم ماني ورونالدو معونات صينية قادمة لليمن اشتعال حرب طاحنة واشتباكات عنيفة والطيران يدخل خط الموجهات في أم درمان.. والدعم السريع ترفض خارطة إنهاء الحرب مجلس النيجر العسكري يكسر حاجر التهديدات و يعلن عن تعيين رئيسا للوزراء وقائدا لحرس الرئاسة الصين تسجل أكبر تراجع في صادراتها منذ 2020 اسمه X فقط .. مرض جديد و مرعب و الذي اعلن استنفار العلماء تفاصيل معارك عنيفة.. الجيش السوادني يفك الحصار عن أهم مدن دارفور
أعلنت الأمم المتحدة أن عملية نقل النفط من خزان صافر المتهالك إلى الناقلة البديلة بمحافظة الحديدة في مراحلها الأخيرة.
وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه تم نقل 80% من النفط الخام الموجود داخل ناقلة صافر إلى السفينة البديلة، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لحماية الأرواح وسبل العيش.
وأشار إلى أن مع كل برميل نفط يتم ضخه من الناقلة يصبح مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر ضمانًا.
وأواخر شهر يوليو الماضي أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل النفط الخام من خزان صافر إلى سفينة "نوتيكا" لنقل أكثر من مليون برميل من ناقلة صافر لحماية البحر الأحمر من كارثة بيئية.
وتأمل الأمم المتحدة أن تزيل العملية التي تبلغ كلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار بنحو 20 مليار دولار.
ولم تخضع "صافر" لأي صيانة منذ 2015 حين تصاعدت الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن بين الحكومة ومليشيا الحوثي.