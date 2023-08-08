الأمم المتحدة تعلن أين وصلت عملية نقل النفط الخام من الناقلة المتهالكة صافر

الثلاثاء 08 أغسطس-آب 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت الأمم المتحدة أن عملية نقل النفط من خزان صافر المتهالك إلى الناقلة البديلة بمحافظة الحديدة في مراحلها الأخيرة.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه تم نقل 80% من النفط الخام الموجود داخل ناقلة صافر إلى السفينة البديلة، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لحماية الأرواح وسبل العيش.

وأشار إلى أن مع كل برميل نفط يتم ضخه من الناقلة يصبح مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر ضمانًا.

وأواخر شهر يوليو الماضي أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل النفط الخام من خزان صافر إلى سفينة "نوتيكا" لنقل أكثر من مليون برميل من ناقلة صافر لحماية البحر الأحمر من كارثة بيئية.

وتأمل الأمم المتحدة أن تزيل العملية التي تبلغ كلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار بنحو 20 مليار دولار.

ولم تخضع "صافر" لأي صيانة منذ 2015 حين تصاعدت الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن بين الحكومة ومليشيا الحوثي.