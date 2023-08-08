جماعة الحوثي تعلن وفاة قائد عسكري آخر بعد يوم من إعلانها مقتل الحمزي

الثلاثاء 08 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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اعلنت مليشيا الحوثي،وفاة قائد سابق لأحد ألوية الدفاع الجوي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وفاة قائد قواتها الجوية "أحمد الحمزي".

وقالت المليشيا في بيان نعي في وقت متأخر من أمس الاثنين، إن اللواء محمد حسين صالح الحماسي قائد اللواء ١٤٠ دفاع جوي سابقاً "توفي بعد مسيرة حياة نضالية في خدمة الوطن في القوات المسلحة" دون مزيد من التفاصيل عن مكان وظروف الوفاة.

ويأتي إعلان وفاة "الحماسي" بعد يوم واحد من بيان متخبط للمليشيا أعلنت فيه مقتل مايسمى بقائد قواتها الجوية المدعو أحمد الحمزي، بإصابة سابقة.

والأحد كشفت الحكومة اليمنية، عن مصرع قيادات حوثية وخبراء من إيران وحزب الله اللبناني، قبل أيام في مديرية صرواح بمحافظة مأرب جنوب شرقي صنعاء، أثناء فشلها في إجراء اختبارات على أسلحة جديدة مهربة من إيران.