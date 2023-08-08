جماعة الحوثي تعلن وفاة قائد عسكري آخر بعد يوم من إعلانها مقتل الحمزي لاعب يمني محترف على موعد مع مواجهة نجوم كرة القدم ماني ورونالدو معونات صينية قادمة لليمن اشتعال حرب طاحنة واشتباكات عنيفة والطيران يدخل خط الموجهات في أم درمان.. والدعم السريع ترفض خارطة إنهاء الحرب مجلس النيجر العسكري يكسر حاجر التهديدات و يعلن عن تعيين رئيسا للوزراء وقائدا لحرس الرئاسة الصين تسجل أكبر تراجع في صادراتها منذ 2020 اسمه X فقط .. مرض جديد و مرعب و الذي اعلن استنفار العلماء تفاصيل معارك عنيفة.. الجيش السوادني يفك الحصار عن أهم مدن دارفور وصول أكثر من 3 آلاف بحار أمريكي إلى الشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران راقبها عدة أشهر بكاميرات خفية.. زوجة تحاول قتل زوجها عن طريق تسميم قهوته يوميًا
اعلنت مليشيا الحوثي،وفاة قائد سابق لأحد ألوية الدفاع الجوي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وفاة قائد قواتها الجوية "أحمد الحمزي".
وقالت المليشيا في بيان نعي في وقت متأخر من أمس الاثنين، إن اللواء محمد حسين صالح الحماسي قائد اللواء ١٤٠ دفاع جوي سابقاً "توفي بعد مسيرة حياة نضالية في خدمة الوطن في القوات المسلحة" دون مزيد من التفاصيل عن مكان وظروف الوفاة.
ويأتي إعلان وفاة "الحماسي" بعد يوم واحد من بيان متخبط للمليشيا أعلنت فيه مقتل مايسمى بقائد قواتها الجوية المدعو أحمد الحمزي، بإصابة سابقة.
والأحد كشفت الحكومة اليمنية، عن مصرع قيادات حوثية وخبراء من إيران وحزب الله اللبناني، قبل أيام في مديرية صرواح بمحافظة مأرب جنوب شرقي صنعاء، أثناء فشلها في إجراء اختبارات على أسلحة جديدة مهربة من إيران.