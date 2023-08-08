جماعة الحوثي تعلن وفاة قائد عسكري آخر بعد يوم من إعلانها مقتل الحمزي لاعب يمني محترف على موعد مع مواجهة نجوم كرة القدم ماني ورونالدو معونات صينية قادمة لليمن اشتعال حرب طاحنة واشتباكات عنيفة والطيران يدخل خط الموجهات في أم درمان.. والدعم السريع ترفض خارطة إنهاء الحرب مجلس النيجر العسكري يكسر حاجر التهديدات و يعلن عن تعيين رئيسا للوزراء وقائدا لحرس الرئاسة الصين تسجل أكبر تراجع في صادراتها منذ 2020 اسمه X فقط .. مرض جديد و مرعب و الذي اعلن استنفار العلماء تفاصيل معارك عنيفة.. الجيش السوادني يفك الحصار عن أهم مدن دارفور وصول أكثر من 3 آلاف بحار أمريكي إلى الشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران راقبها عدة أشهر بكاميرات خفية.. زوجة تحاول قتل زوجها عن طريق تسميم قهوته يوميًا
يواجه نادي النصر السعودي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية غدا الاربعاء نادي الشرطة العراقي الذي يلعب في صفوفه المهاجم اليمني ناصر محمدوه.
وظهر ناصر محمدوه في صورة بجانب الأسطورة السنغالية لاعب النصر السعودي ساديو ماني.
ولعب ناصر في الشوط الثاني في مباراة ربع النهائي امام السد القطري والتي كسبها الشرطة بنتيجة 4-2 .
وسيكون لدى اللاعب ناصر محمدوه الفرصة لمواجهة نجوم كبار مثل رونالدو وماني لا سيما اذا ما دفع به مدرب الشرطة ووضعه في التشكيلة الأساسية.
وتنطلق مباراة النصر والشرطة عند الساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة.