لاعب يمني محترف على موعد مع مواجهة نجوم كرة القدم ماني ورونالدو

الثلاثاء 08 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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يواجه نادي النصر السعودي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية غدا الاربعاء نادي الشرطة العراقي الذي يلعب في صفوفه المهاجم اليمني ناصر محمدوه.

وظهر ناصر محمدوه في صورة بجانب الأسطورة السنغالية لاعب النصر السعودي ساديو ماني.

ولعب ناصر في الشوط الثاني في مباراة ربع النهائي امام السد القطري والتي كسبها الشرطة بنتيجة 4-2 .

وسيكون لدى اللاعب ناصر محمدوه الفرصة لمواجهة نجوم كبار مثل رونالدو وماني لا سيما اذا ما دفع به مدرب الشرطة ووضعه في التشكيلة الأساسية.

وتنطلق مباراة النصر والشرطة عند الساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة.