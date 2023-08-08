اشتعال حرب طاحنة واشتباكات عنيفة والطيران يدخل خط الموجهات في أم درمان.. والدعم السريع ترفض خارطة إنهاء الحرب مجلس النيجر العسكري يكسر حاجر التهديدات و يعلن عن تعيين رئيسا للوزراء وقائدا لحرس الرئاسة الصين تسجل أكبر تراجع في صادراتها منذ 2020 اسمه X فقط .. مرض جديد و مرعب و الذي اعلن استنفار العلماء تفاصيل معارك عنيفة.. الجيش السوادني يفك الحصار عن أهم مدن دارفور وصول أكثر من 3 آلاف بحار أمريكي إلى الشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران راقبها عدة أشهر بكاميرات خفية.. زوجة تحاول قتل زوجها عن طريق تسميم قهوته يوميًا أهلي ووحدة صنعاء يتأهل إلى نهائي البطولة التصنيفية للسلة الأمم المتحدة تقدم دعما جديدا لمليشيا الحوثي في الحديدة تفاصيل عن الجلسة الأولى لمحاكمة قتلة الشيخ الباني
تجددت الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في أحياء أم درمان القديمة، فيما يحتدم القتال بين الجيش والدعم السريع منذ صباح اليوم في حي أبو روف، ووسط المدينة.
وتجددت عمليات القصف المدفعي بشكل مكثف من قبل الجيش شمالي أم درمان تجاه مواقع مختلفة لقوات الدعم السريع، تزامنا مع نزوح جماعي للأهالي من المدينة.
كما قصف الجيش بواسطة الطيران الحربي والتدوين المدفعي، بشكل مكثف صباح اليوم، مناطق تمركز قوات الدعم السريع في أحياء أركويت والرياض والفردوس والمعمورة شرق الخرطوم.
كما استهدف مواقع تمركز الدعم السريع في محيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوب العاصمة الخرطوم.
من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع رفضها مبادرة إنهاء الحرب التي كشف عنها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار.
ونفى عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع أحمد عابدين، وجود حكومة في السودان، مؤكدا على أنهم لا يعترفون بشرعية المنصب السياسي الذي يتقلده مالك عقار، وذكر أن مبادرة إنهاء الحرب متناقضة لدعوتها الالتفاف حول الجيش