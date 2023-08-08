راقبها عدة أشهر بكاميرات خفية.. زوجة تحاول قتل زوجها عن طريق تسميم قهوته يوميًا

الثلاثاء 08 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وجهت هيئة محلفين أمريكية كبرى لائحة اتهام إلى ميلودي فيليكانو جونسون من توكسون بولاية أريزونا بتهمة الشروع في القتل العمد ومحاولة ارتكاب اعتداء خطير وتسميم الطعام أو الشراب.

تشير وثائق المحكمة التي حصلت عليها شبكة KVOA التابعة لشبكة CNN، إلى أن زوج المشتبه بها، روبي جونسون، بدأ يلاحظ طعمًا كريهًا لقهوته في مارس/ آذار أثناء وجوده مع ميلودي جونسون في ألمانيا.

ذكرت الشرطة أن روبي جونسون يخدم في سلاح الجو الأمريكي. يقول بيان السبب المحتمل أن العائلة كانت لا تزال تعيش معًا برفقة طفلها، لكن الزوجين كانوا في طريقهما إلى الطلاق. وتقول وثيقة المحكمة إن روبي جونسون استخدم شرائط اختبار حمامات السباحة لاكتشاف أن قهوته "أظهرت مستويات عالية من الكلور".

يُزعم أن الزوج استخدم كاميرا خفية لاكتشاف ما فعلته زوجته ميلودي جونسون وهي تصب مادة غير معروفة في ماكينة صنع القهوة. أخبر الزوج المحققين أنه تظاهر بمواصلة شرب القهوة حتى يتمكن من الانتظار لحين عودتهم إلى الولايات المتحدة قبل إبلاغه الشرطة.

بالعودة إلى الولايات المتحدة، قال روبي جونسون إنه استخدم عدة كاميرات خفية على مدار عدة أيام "أظهرت ميلودي تأخذ مادة التبييض، ثم تصبها في وعاء ثم تمضي وتسكبها في آلة صنع القهوة".

يقول المحققون إن الزوج "يعتقد أنها كانت تحاول قتله لتحصيل فوائد (مالية من) الوفاة". قدمت ميلودي جونسون إقرارًا ببراءتها يوم الجمعة.

تم تعيين محامي عام لها، الذي لم يرد على الفور على طلب للتعليق من CNN السبت. وهي محتجزة في سجن مقاطعة بيما في انتظار مثولها المقرر المقبل أمام المحكمة في 6 سبتمبر/ أيلول