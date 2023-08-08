أهلي ووحدة صنعاء يتأهل إلى نهائي البطولة التصنيفية للسلة

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ضرب أهلي صنعاء موعدا مع الوحدة اليوم الثلاثاء، على ملعب الصالة المغطاة بالعاصمة عدن، في نهائي البطولة التصنيفية لأندية السلة اليمنية. وفاز الأهلي على شعب حضرموت (71-53)، بفارق نقطة واحدة في مجموع المباراتين، حيث كان الشعب قد انتصر (83-66) مساء الأحد في الذهاب. وتأهل وحدة صنعاء رغم خسارته الإثنين، أمام التلال من عدن (72-71)، بعد أن فاز ذهابا (62-50). ويسبق النهائي مباراة تحديد المركز الثالث، التي تجمع شعب حضرموت بالتلال ظهر اليوم الثلاثاء