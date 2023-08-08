الأمم المتحدة تقدم دعما جديدا لمليشيا الحوثي في الحديدة

الثلاثاء 08 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت مليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، عن تسلمها دعما جديدا من الأمم المتحدة تحت مزاعم نزع الألغام التي تزرعها بمحافظة الحديدة.

وأعلنت المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الاثنين7اغسطس2023، تسلمها أجهزة كشف عن الألغام من الأمم المتحدة بقيمة تفوق 700 ألف دولار.

ووفقًا لوكالة “سبأ” بنسختها الحوثية فإن فرع مجلس الشؤون الإنسانية التابع للمليشيات بمحافظة الحديدة تسلَّم اليوم، 300 جهاز كاشف وماسح ألغام بقيمة 750 ألف دولار تبرع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وخلال عملية التسليم، اعتبر قائد قوات الدفاع الساحلي في حكومة المليشيات غير المعترف بها اللواء محمد القادري، إن هذه المعدات “جزء من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.

وتستغل مليشيا الحوثي الألغام التي تزرعها في مختلف مناطق محافظة الحديدة لابتزاز الأمم المتحدة للحصول على المزيد من الدعم لمشاريعها الإرهابية بالمحافظة.