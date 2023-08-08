تفاصيل عن الجلسة الأولى لمحاكمة قتلة الشيخ الباني

الثلاثاء 08 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عقدت محكمة عتق الابتدائية الاثنين، أولى جلساتها في قضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني، الذي قتل برصاص مسلحين من مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، صبيحة عيد الفطر المبارك.

وقالت مصادر حقوقية، إن المحكمة عقدت بحضور ستة متهمين، فيما لايزال سبعة اخرين فارين من وجه العدالة، وجميعهم ينتمون لما يسمى بـ "دفاع شبوة" التابعة لمليشيا الإنتقالي.

وبحسب المصادر، فإن المتهمين يواجهون تهمة قتل الشيخ الباني والشروع في قتل 8 مواطنين اخرين، في الوقت الذي أنكر المتهمون تلك الاتهامات جملة وتفصيلا.

واستمعت المحكمة الى شهادات لـ 12 شاهدا على الجريمة، وإلى تقرير الطبيب الشرعي، وتقارير طبية للجرحى ومحضر معاينة مسرح الجريمة والتي أثبتت تعرض المجني عليه لـ 28 طلقة نارية في أجزاء متفرقه من جسده.

ورفعت المحكمة جلستها للنظر في القضية الى يوم الإثنين القادم.