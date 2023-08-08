أهلي ووحدة صنعاء يتأهل إلى نهائي البطولة التصنيفية للسلة الأمم المتحدة تقدم دعما جديدا لمليشيا الحوثي في الحديدة تفاصيل عن الجلسة الأولى لمحاكمة قتلة الشيخ الباني وكالة سبأ: إفتتاح مدرسة تكلفتها (نصف مليون دولار) بتمويل رجل أعمال في مأرب.. تفاصيل تعنت حوثي يحول دون حل ملف مرتبات الموظفين المتوقفة منذ ثمانية أعوام (تقرير) محتجون يرسلون رسائل تعبيرية للعالم والتحالف عن الأوضاع الخدمية والمعيشية في عدن بن مبارك يبحث مع منسق الشؤون الإنسانية سير المرحلة الأولى من خطة إنقاذ صافر بيان لنقابة الصحفيين بشأن الصحفي أحمد ماهر الجيش يفشل تسللات حوثية في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز تعميم حوثي جديد بشأن " الصرخة الخمينية" تفاصيل
عقدت محكمة عتق الابتدائية الاثنين، أولى جلساتها في قضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني، الذي قتل برصاص مسلحين من مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، صبيحة عيد الفطر المبارك.
وقالت مصادر حقوقية، إن المحكمة عقدت بحضور ستة متهمين، فيما لايزال سبعة اخرين فارين من وجه العدالة، وجميعهم ينتمون لما يسمى بـ "دفاع شبوة" التابعة لمليشيا الإنتقالي.
وبحسب المصادر، فإن المتهمين يواجهون تهمة قتل الشيخ الباني والشروع في قتل 8 مواطنين اخرين، في الوقت الذي أنكر المتهمون تلك الاتهامات جملة وتفصيلا.
واستمعت المحكمة الى شهادات لـ 12 شاهدا على الجريمة، وإلى تقرير الطبيب الشرعي، وتقارير طبية للجرحى ومحضر معاينة مسرح الجريمة والتي أثبتت تعرض المجني عليه لـ 28 طلقة نارية في أجزاء متفرقه من جسده.
ورفعت المحكمة جلستها للنظر في القضية الى يوم الإثنين القادم.