وكالة سبأ: إفتتاح مدرسة تكلفتها (نصف مليون دولار) بتمويل رجل أعمال في مأرب.. تفاصيل

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افتتح نائب وزير التربية والتعليم علي العباب ووكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، الإثنين، مدرسة فروة بن مسيك الأساسية للبنين والبنات في منطقة صحن الوطن شمال مدينة مأرب.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه تم افتتاح مدرسة فروة بن مسيك الأساسية، والبالغ تكلفتها نصف مليون دولار بتمويل من رجل الاعمال مجلي أحمد مجيديع المرادي.
وتتكون المدرسة من 24 فصلا دراسيا وتتسع لـ 1400 طالب وطالبة وتشمل غرف إدارية وأرشيف ومخازن ومرافق صرف صحي ومصعدين كهربائيين، وفصل كل دورين منها بمدخل وسلم مستقل، واحد للبنين والأخر للبنات.
ومن المتوقع أن تستوعب المدرسة، أعداد من الطلاب والطالبات الذين لم تستطع المدارس القائمة من استيعابهم، حيث ما يزال نحو 15 الف طالب وطالبة خارج القدرة الاستيعابية جراء النزوح الكبير والمستمر الى المحافظة.