محتجون يرسلون رسائل تعبيرية للعالم والتحالف عن الأوضاع الخدمية والمعيشية في عدن

الإثنين 07 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نظم عشرات المحتجين المطالبين عن حقوق المواطن مساء الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وخلال الوقفة، ندد المحتجون بتردي الوضع الخدمي والمعيشي في مدينة عدن وانهيار خدمة الكهرباء وارتفاع اسعار السلع الغذائية بالتزامن مع انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وأشار المحتجون، إلى أن الهدف من إقامة هذه الوقفة تقديم رسالة للعالم وللتحالف السعودي الإماراتي والحكومة أن عدن مدينة السلام لن تقبل بالصمت جراء ما يجري لها من انهيار في الوضع الخدمي والمعيشي.

وقال المحتجون إن ما أعلن عنه من دعم سعودي لليمن لم يكن له أي أثر على الاسعار وحياة المواطن الذي يعاني اليوم من ارتفاع الاسعار وانهيار الخدمات ويجد صعوبة في تأمين لقمة العيش له ولأسرته.

وطالب المحتجون، المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية والتحالف بسرعة ايجاد حلول جذرية لمعالجة الأوضاع الخدمية والمعيشية في عدن ووقف معاناة أبناء المدينة الذين باتوا يعانون أوضاعًا مأساوية وصعبه تزداد يوما بعد آخر منذ تحرير المدينة.