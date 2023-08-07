بن مبارك يبحث مع منسق الشؤون الإنسانية سير المرحلة الأولى من خطة إنقاذ صافر

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الإثنين الموافق7/ أغسطس-2023م، مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جرسلي سير المرحلة الأولى من خطة إنقاذ خزان صافر وعملية نقل النفط الى الخزان البديل.
كما تناول اللقاء الوضع الإنساني والجهود والبرامج التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن.
وثمن بن مبارك الدعم الدولي والإقليمي لتنفيذ المشروع وإنقاذ البيئة البحرية من كارثة محتملة لها تداعيات انسانية واقتصادية خطيرة.
وأكد على أهمية مضاعفة الجهود وحشد الموارد ودعم مؤسسات الدولة على المستوى المحلي والمركزي لاستعادة دورها الخدمي والتخفيف من حدة الازمة الإنسانية