الجيش يفشل تسللات حوثية في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز

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أفشلت القوات الحكومية اليوم الإثنين 7/أغسطس2023م، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في مديرية مقبنة، غرب مدينة تعز المحاصرة.
وذكر بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن مليشيا الحوثي التابعة لإيران نفذت محاولة تسلل على مواقع عسكرية في مديرية مقبنة، وإن قوات الجيش تصدت لتلك المحاولة وأفشلتها.
وأضاف أن قوات الجيش نفّذت عملية هجومية معاكسة على مواقع تمركز عناصر مليشيا الحوثي المتسللة في تبة عاطف، ردا على انتهاكها لخفض التصعيد.