الإثنين 07 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت مصادر تربوية اليوم الاثنين 7/أغسطس2023م عن تعميم مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة إيرانيًا " بشأن الصرخة الخمينية، وإقرارها ترديد الصرخة بعد تحية العلم بصورة رسمية في المدارس الحكومية الواقعة تحت سيطرتها ..

وقالت المصادر، أن وزارة التربية بحكومة الانقلاب الحوثي أقرت رسميا ترديد الصرخة بعد تحية العلم في كل المدارس الحكومية والأهلية ..

وأكدت المصادر، أن مدراء المدارس الحكومية والأهلية بصنعاء تلقوا اليوم تعميما رسميا من الوزارة بترديد الطلبة شعار الصرخة الحوثية عقب تحية العلم..

وأوضحت المصادر، ان التعميم طالب بتوثيق ترديد الطلبة للشعار بمقاطع فيديو لكل مدرسة ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومجموعات المدارس الحكومية والأهلية..

وأشارت الى ان المليشيات شددت على متابعة ورصد التوثيق وتقارير المدارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي واعادة نشرها في موقع وزارة التربية والتعليم