مليشيا الحوثي تعاقب (40)طبيبًا طالبوا بهذا الأمر في احد مستشفيات الجوف

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أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، على فصل 40 طبيبًا من مستشفى “الحزم” الحكومي بمديرية المتون في محافظة الجوف، إثر مطالبتهم بصرف مرتباتهم،
وقامت بتعيين عدد من عناصرها غير المؤهلين بدلًا عنهم. وذكرت وكالة 2 ديسمبر من مصادرها بالمستشفى أن الإدارة المعيّنة من قِبل مليشيا الحوثي في المشفى، فصلت ما يقارب 40 طبيبًا، بعد أن نفذوا إضرابًا عن العمل بسبب استمرار قطع رواتبهم قرابة تسعة أشهر، مشيرة إلى أن الأطباء يعملون دون مرتبات رغم الإيرادات الكبيرة التي تجنيها تلك العناصر من إدارتها للمستشفى.
وأشارت إلى أن المليشيا استبدلت الأطباء المتخصصين، بعناصر موالين لها، لا يحملون مؤهلات طبية، في تجاوز صريح لقانون مزاولة المهنة، ما يهدد حياة المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفى.
وتواصل مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة إيرانيًا التهديدات باستهداف القطاعات ذات الأهمية العلمية في خدمة الإنسان لتطييف المجتمع وإنهاء مقومات الحياة في صنت أممي ودولي