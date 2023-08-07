الجيش يفشل تسللات حوثية في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز تعميم حوثي جديد بشأن " الصرخة الخمينية" تفاصيل مليشيا الحوثي تعاقب (40)طبيبًا طالبوا بهذا الأمر في احد مستشفيات الجوف استشهاد امرأة بقناصة مليشيا الحوثي جنوب تعز مسلح يذبح طفلا بعد مطاردتة بالفصل الدراسي أمام زملائة في المدرسة بشرعب تعز ..تفاصيل الجريمة الحوثي يعلن الحرب على قبائل عمران - اندلاع مواجهات عنيفة والقبائل تطلق مناشدة تحشيد عاجلة - مصادر مأرب برس تكشف حصيلة أولية لـ الضحايا إذا كنت تمتلك أحد هذين الهاتفين من آيفون فأنت بحاجة إلى التخلي عنه قبل سبتمبر دولة جديدة تعفي القطريين من تأشيرة الدخول دولة عربية تحصل على قرض كبير وضخم لمواجهة أزمة هي الأولى منذ 2014 شركة أرامكو السعودية تعلن عن توزيعات للأرباح هي الأضخم في العالم
استشهدت امرأة، اليوم الاثنين 7/أغسطس2023م، برصاص قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية في إحدى القرى بريف تعز الجنوبي.
وذكرت مصادر محلية باستشهاد امرأة تدعى “نسيم علي إبراهيم”، برصاص قناصة عناصر مليشيا الحوثي، المتمركزة في تبة الصالحين في قرية الشقب
واتهمت تقارير حقوقية مليشيا الحوثي المصنفة إرهابيًا، بالتورط في قتل وجرح مئات من المدنيين، معظمهم أطفال ونساء عن طريق القنص المباشر منذُ العام 2015.