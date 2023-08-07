استشهاد امرأة بقناصة مليشيا الحوثي جنوب تعز

الإثنين 07 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استشهدت امرأة، اليوم الاثنين 7/أغسطس2023م، برصاص قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية في إحدى القرى بريف تعز الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية باستشهاد امرأة تدعى “نسيم علي إبراهيم”، برصاص قناصة عناصر مليشيا الحوثي، المتمركزة في تبة الصالحين في قرية الشقب

واتهمت تقارير حقوقية مليشيا الحوثي المصنفة إرهابيًا، بالتورط في قتل وجرح مئات من المدنيين، معظمهم أطفال ونساء عن طريق القنص المباشر منذُ العام 2015.