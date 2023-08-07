مسلح يذبح طفلا بعد مطاردتة بالفصل الدراسي أمام زملائة في المدرسة بشرعب تعز ..تفاصيل الجريمة

الإثنين 07 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدم مسلح حوثي، الاثنين 7 اغسطس/آب ، على ذبح طفل داخل إحدى مدارس منطقة الرعينة بمديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز، في جريمة مروعة خلفت صدمة واستياء كبيرين.

وأوضح مصدر محلي، أن مسلحاً ينتمى لمليشيات الحوثي الإرهابية، أقدم على ذبح الطفل أرسلان محمد عبده سعيد، أمام مجموعة من الأطفال داخل حرم مدرسة وادي الحيد - عزلة بني محمود، منطقة الرعينة مديرية شرعب الرونة، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكد مصدر مقرب من أسرة الطفل الضحية (ارسلان محمد عبده سعيد)، أن "الجاني قام بمطاردة مجموعة من الأطفال وإدخالهم إلى أحد فصول مدرسة المنطقة وذبح الطفل أمام أصدقائه."

المصدر أكد أن القاتل "متحوث من أبناء المنطقة، يدعى جمال؛ نجل الشيخ أحمد ناجي حاتم."، مشيرا أنه "لا يوجد أي مشاكل بين الأسرتين أو خصومة."

وتقدم هذه الجريمة التي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة سواء في شرعب وتعز أو في سائر المحافظات مثالاً آخراً على نتاج ومخرجات تعبئة ومسخ المليشيات الحوثية.