استشهاد امرأة بقناصة مليشيا الحوثي جنوب تعز مسلح يذبح طفلا بعد مطاردتة بالفصل الدراسي أمام زملائة في المدرسة بشرعب تعز ..تفاصيل الجريمة عاجل.. الحوثي يعلن الحرب على قبائل عمران - اندلاع مواجهات عنيفة والقبائل تطلق مناشدة تحشيد عاجلة - مصادر مأرب برس تكشف حصيلة أولية لـ الضحايا إذا كنت تمتلك أحد هذين الهاتفين من آيفون فأنت بحاجة إلى التخلي عنه قبل سبتمبر دولة جديدة تعفي القطريين من تأشيرة الدخول دولة عربية تحصل على قرض كبير وضخم لمواجهة أزمة هي الأولى منذ 2014 شركة أرامكو السعودية تعلن عن توزيعات للأرباح هي الأضخم في العالم أسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن صحفي يمني يكمل عامه الأول في معتقلات الإنتقالي والنقابة تدعو للتضامن معه واطلاق سراحه موعد مباريات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية
أقدم مسلح حوثي، الاثنين 7 اغسطس/آب ، على ذبح طفل داخل إحدى مدارس منطقة الرعينة بمديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز، في جريمة مروعة خلفت صدمة واستياء كبيرين.
وأوضح مصدر محلي، أن مسلحاً ينتمى لمليشيات الحوثي الإرهابية، أقدم على ذبح الطفل أرسلان محمد عبده سعيد، أمام مجموعة من الأطفال داخل حرم مدرسة وادي الحيد - عزلة بني محمود، منطقة الرعينة مديرية شرعب الرونة، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.
وأكد مصدر مقرب من أسرة الطفل الضحية (ارسلان محمد عبده سعيد)، أن "الجاني قام بمطاردة مجموعة من الأطفال وإدخالهم إلى أحد فصول مدرسة المنطقة وذبح الطفل أمام أصدقائه."
المصدر أكد أن القاتل "متحوث من أبناء المنطقة، يدعى جمال؛ نجل الشيخ أحمد ناجي حاتم."، مشيرا أنه "لا يوجد أي مشاكل بين الأسرتين أو خصومة."
وتقدم هذه الجريمة التي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة سواء في شرعب وتعز أو في سائر المحافظات مثالاً آخراً على نتاج ومخرجات تعبئة ومسخ المليشيات الحوثية.