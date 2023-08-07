عاجل.. الحوثي يعلن الحرب على قبائل عمران - اندلاع مواجهات عنيفة والقبائل تطلق مناشدة تحشيد عاجلة - مصادر مأرب برس تكشف حصيلة أولية لـ الضحايا

الإثنين 07 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر محلية باندلاع مواجهات عنيفة صباح اليوم الاثنين بمركز مدينة محافظة عمران شمالي اليمن بين ابناء قبائل مديرية جبل عيال يزيد ثاني أكبر مديريات عمران وعناصر مسلحة يقودها قيادي حوثي يمتهن السطو على اراضي وممتلكات المواطنين بالمحافظة نتج عنها سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.



وذكرت المصادر لمأرب برس بان القيادي الحوثي يوسف سنان مدعوماً بحملة امنية حوثية اقدم على تنفيذ هجوم مسلح ضد ابناء بيت بادي بمركز محافظة عمران الذين ينتمون لقبيلة جبل عيال يزيد وذلك بعد اعتراضهم للقيادي الحوثي وعناصرة اثر محاولته السيطرة على اراضي شاسعة مملوكة لهم في منطقة الاربعين احدى المداخل الرئيسية لمدينة محافظة عمران.

واوضحت المصادر بان الهجوم الحوثي المسلح نتج عنه مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين من أبناء قبائل جبل عيال يزيد فيما لم يتسنى للمصادر معرفة الخسائر البشرية في صفوف العصابة الحوثية فيما لايزال الوضع متوتراً حتى كتابة الخبر.



المصادر افادت ايضاً بان المليشيات الانقلابية هي من تقف وراء محاولة عملية السطو والسرقة لأراضي ابناء جبل عيال يزيد الواقعة بالقرب من خط الاربعين بمدينة محافظة عمران والتي تقدر مساحتها بما يزيد عن 800 لبنة وذلك بهدف إحالتها إلى املاكها باعتبارها منطقة حاكمة تشرف على احدى المداخل الرئيسية لمركز المدينة

وهو مادفع المليشيات لاشعال نار الفتنه والدفع باحد عناصرها لتمرير سيناريو السرقة.



المصادر بينت بان المليشيات الحوثية تعمل على ترتيب السيطرة على تلك المساحة الشاسعة من الارضي المملوكة لابناء جبل عيال يزيد تحت عنوان ( املاك دولة ووقف) كونها اراضي مجهولة الملكية...مشيرةً بان هناك مساعي حوثية للسيطرة على كل المناطق المتاخمة والمطله على مركز محافظة عمران سواء كانت اراضي زراعية ام جبلية وخصوصا منطقة (المحشاش) التي تمركزت فيها قوات الشهيد العميد حميد القشيبي قبل سنوات خلال صدها للاجتياح الحوثي لمركز المحافظة.



واشارت المصادر بان قبائل جبل عيال يزيد البكيلية اطلقت مناشدة تحشيد عاجلة لقبيلتها لتدارس خيارات الرد ضد العدوان الحوثي الذي يستهدف أرواحهم واراضيهم وأملاكهم الخاصة.