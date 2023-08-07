دولة جديدة تعفي القطريين من تأشيرة الدخول

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أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الاثنين، إعفاء أوزبكستان حاملي جوازات السفر القطرية من تأشيرة الدخول.
وقال مصدر مسؤول في إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية إن الإعفاء سيكون لمدة 30 يوما من تاريخ الوصول.
وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، قد شهدا في يونيو الماضي مراسم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين إلى جانب خطاب نوايا، وبرنامجي تعاون