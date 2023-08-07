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تجاوزت التوزيعات النقدية لشركة "أرامكو" السعودية توزيع جميع الشركات في العالم خلال الربع الثاني من العام، لتكون أضخم توزيعات نقدية تعلن في العالم.
وبلغت التوزيعات النقدية لشركة "أرامكو" عن الربع الثاني من 2023 نحو 110.2 مليار ريال (29.4 مليار دولار)، متفوقة على أكبر شركات العالم توزيعا للأرباح "مايكروسوفت".
وتفوقت توزيعات "أرامكو" في الربع الثاني 2023 بنسبة 144% على توزيعات أكبر خمس شركات طاقة في العالم خلفها مجتمعة، والبالغ توزيعاتهم معا للفترة نفسها 12.06 مليار دولار.
وشركات النفط الخمس هي "إكسون موبيل" و"شيفرون" بالولايات المتحدة، و"توتال" في فرنسا، و"شل" الأوروبية و" بي بي" في المملكة المتحدة