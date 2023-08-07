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أسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن

الإثنين 07 أغسطس-آب 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين بتاريخ 07/08/2023

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار             528

بيع الدولار                  532

شراء السعودي           140.20

بيع السعودي             140.50

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1380

بيع الدولار                  1400

شراء السعودي            365

بيع السعودي               370

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