أسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن

الإثنين 07 أغسطس-آب 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 270

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين بتاريخ 07/08/2023

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 528

بيع الدولار 532

شراء السعودي 140.20

بيع السعودي 140.50

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 1380

بيع الدولار 1400

شراء السعودي 365

بيع السعودي 370