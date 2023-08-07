أسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين بتاريخ 07/08/2023
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 528
بيع الدولار 532
شراء السعودي 140.20
بيع السعودي 140.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1380
بيع الدولار 1400
شراء السعودي 365
بيع السعودي 370