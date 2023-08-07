أسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن صحفي يمني يكمل عامه الأول في معتقلات الإنتقالي والنقابة تدعو للتضامن معه واطلاق سراحه موعد مباريات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية رقم كبير بعدد ضحايا الصواعق الرعدية في اليمن خلال 5 أيام فقط محكمة المنصورة تصدر حكمها النهائي بحق قاتل الطفلة حنين تضارب الروايات الحوثية حول مصرع الحمزي.. وترجيحات تكشف مكان وزمان مقتله تصنيف أقوى الأساطيل البحرية في 2023.. أميركا أولا والرابع يشعل المفاجأة بعد قرار مجموعة إيكواس بالتدخل العسكري العاجل .. تعرف على قوام جيش النيجر السعودية تتيح تأشيرة الزيارة إلكترونياً لمواطني 8 دول إضافية أسعار النفط تواصل مكاسبها وتحوم عند أعلى مستوى في 4 أشهر
دعت نقابة الصحفيين اليمنيين كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى التضامن مع الصحفي أحمد ماهر لإطلاق سراحه.
وقالت النقابة في بيان لها بمناسبة مرور عام على اعتقال ماهر: يكمل الصحفي أحمد ماهر عامه الأول في معتقل يتبع المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية بعدن في ظل ظروف اعتقال قاسية وإجراءات تعسفية لا تتوفر فيها أدنى شروط العدالة.
وجددت النقابة إدانتها للتعامل غير القانوني مع الزميل ماهر منذ اعتقاله وتعذيبه وإجباره على الاعترافات غير الحقيقية بالقوة.
وقالت إنه في الوقت الذي تشدد فيه النقابة على ضرورة توفير إجراءات قانونية ضامنة لحرية الرأي والتعبير تجدد مطالبتها بإطلاق سراح الزميل أحمد ماهر والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرض لها ومحاسبة المتسببين فيها.
ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير المحلية والخارجية التضامن مع الزميل والضغط من أجل إطلاق سراحه.
كما جددت النقابة مطالبتها بإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي وهم وحيد الصوفي ونبيل السداوي الموظف في وكالة سبأ وفهد الارحبي, والصحفي محمد قائد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ اكتوبر ٢٠١٥م.