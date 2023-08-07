صحفي يمني يكمل عامه الأول في معتقلات الإنتقالي والنقابة تدعو للتضامن معه واطلاق سراحه

الإثنين 07 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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دعت نقابة الصحفيين اليمنيين كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى التضامن مع الصحفي أحمد ماهر لإطلاق سراحه.

وقالت النقابة في بيان لها بمناسبة مرور عام على اعتقال ماهر: يكمل الصحفي أحمد ماهر عامه الأول في معتقل يتبع المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية بعدن في ظل ظروف اعتقال قاسية وإجراءات تعسفية لا تتوفر فيها أدنى شروط العدالة.

وجددت النقابة إدانتها للتعامل غير القانوني مع الزميل ماهر منذ اعتقاله وتعذيبه وإجباره على الاعترافات غير الحقيقية بالقوة.

وقالت إنه في الوقت الذي تشدد فيه النقابة على ضرورة توفير إجراءات قانونية ضامنة لحرية الرأي والتعبير تجدد مطالبتها بإطلاق سراح الزميل أحمد ماهر والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرض لها ومحاسبة المتسببين فيها.

ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير المحلية والخارجية التضامن مع الزميل والضغط من أجل إطلاق سراحه.

كما جددت النقابة مطالبتها بإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي وهم وحيد الصوفي ونبيل السداوي الموظف في وكالة سبأ وفهد الارحبي, والصحفي محمد قائد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ اكتوبر ٢٠١٥م.