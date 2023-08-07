موعد مباريات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية

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جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 - نصف النهائي
الشرطة العراقي × النصر السعودي
الأربعاء 9 أغسطس 2023
18:00م
الهلال السعودي × الشباب السعودي
الأربعاء 9 أغسطس
21:00م