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موعد مباريات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية

الإثنين 07 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 - نصف النهائي

الشرطة العراقي × النصر السعودي

 الأربعاء 9 أغسطس 2023 

18:00م

الهلال السعودي × الشباب السعودي

الأربعاء 9 أغسطس 

 21:00م

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