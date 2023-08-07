رقم كبير بعدد ضحايا الصواعق الرعدية في اليمن خلال 5 أيام فقط

الإثنين 07 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أودت الصواعق الرعدية بحياة العشرات من المواطنين اليمنيين حيث حصدت خلال 5 أيام أكثر من 32 شخصاً وعشرات الجرحى في مختلف مناطق اليمن.

بمحافظة المحويت توفي طفل وجرح 3 أشخاص، بصاعقة رعدية في قرية "بيت العابدي" بمديرية "الرُّجُم".

وتوفي رجل وامرأة في قريتين مختلفتين في مديرية الحدأ بمحافظة ذمار لذات السبب.

وفي وقت سابق، توفي شخصين بصاعقتين رعديتين في مديريتي يريم والمخادر شمالي محافظة إب وسط البلاد.

وفي محافظة شبوة، توفي مواطن جراء إصابته بصاعقة رعدية في منطقة الفارعة بوادي عبدان بمديرية نصاب.

وخلال الثلاثة الايام الماضية توفي وأصيب خمسة عشر شخصا على الأقلل جراء صواعق رعدية شهدتها صنعاء وصعدة وريمة وذمار وعمران، وتوفي كذلط خمسة أشخاص بصواعق رعدية في إب وصعدة وريمة.