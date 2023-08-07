محكمة المنصورة تصدر حكمها النهائي بحق قاتل الطفلة حنين

الإثنين 07 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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قضت محكمة المنصورة الابتدائية باعدام المتهم حسين محمد حسين هرهرة رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا بدم الطفلة حنين البكري بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد).

واكدت المحكمة في جلستها الختامية ان المتهم مدان بقتل الطفلة حنين البكري وهو مايستوجب القصاص العادل بحقه.

وحسب منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة في جلستها اليوم برئاسة القاضي عصام صالح جرز عضو محكمة المنصورة، فقد أدانت المحكمة "حسين محمد حسين هرهرة" بجريمة القتل العمد للطفلة حنين ابراهيم سالم البكري" ومعاقبته "بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا شرعيا لقتله عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم.

كما أدانت محكمة المنصورة "هرهرة" بتهمة الشروع في قتل المجني عليها راوية ابراهيم سالم البكري (شقيقة حنين)، ويعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات، حقا عاما، مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد.

ووفق منطوق الحكم الذي نشره الصحفي عبدالرحمن أنيس، فقد حكمة المحمة بـ"مصادرة أداة الجريمة، وهو سلاح آلي روسي عطفة الى خزينة الدولة"، كما حكمت بـ"الزام المحكوم عليه بدفع مخاسير واتعاب المحاماة مبلغ وقدره مليون ريال يمني تسلم لوالد المجني عليهما".

وقبلت المحكمة "الدفوع والطلبات من المتهم ومحامياه شكلا ورفضها موضوعا لعدم قانونيتها"، حسب منطوق الحكم الذي أشار الى أن حق الطعن "مكفول للأطراف خلال المدة القانونية خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ النطق بالحكم"، وحكمت محكمة المنصورة أيضا بإعادة "ملف القضية الى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون".

وقُتِلت الطفلة حنين البكري برصاص المتهم (حسين هرهرة) قبيل يوم واحد من عيد الأضحى إثر خلاف عقب حادث تصادم خفيف مع مركبة كانت على متنها برفقة والدها وشقيقتها راوية التي أصيب في الحادثة.