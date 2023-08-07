تضارب الروايات الحوثية حول مصرع الحمزي.. وترجيحات تكشف مكان وزمان مقتله

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تضاربت روايات جماعة الحوثي حول وفاة قائد القوات الجوية التابع لها أحمد الحمزي المنتحل رتبة لواء.
ما تسمى وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان التابعة للميليشيا كانت قد قالت في بيان نعي يوم الأحد إن الحمزي، توفي "بعد معاناة مع المرض"، دون تفاصيل.
لكن وكالة سبأ التابعة للميليشيا، نشرت تعزية من رئيس المجلس السياسي التابع لها مهدي المشاط، "في استشهاد المجاهد اللواء أحمد علي الحمزي" والذي قال إنه قضى "نتيجة إصابة سابقة"، لم يحدد زمنها ومكانها.
بالتزامن مع ذلك قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية معمر الإرياني "أن التجربة الفاشلة التي اجرتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، قبل ايام، لاختبار اسلحة جديدة، في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، أدت إلى مصرع عدد من قيادات وعناصر المليشيا وخبراء من ايران وحزب الله اللبناني تواجدوا لحظة الانفجار، في اشارة الى مصرع المدعو الحمزي في ذلك الانفجار وفق ترجيحات مصادر عسكرية.
وتحدثت تقاير صحفية قبل ايام عن عملية إطلاق فاشلة لطائرة مسيرة بمنطقة الجوبة جنوبي محافظة مارب، قام بها الحوثيون.