السعودية تتيح تأشيرة الزيارة إلكترونياً لمواطني 8 دول إضافية

الإثنين 07 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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جدَّدت الهيئة السعودية للسياحة ترحيبها بالزوار من كل أنحاء العالم، مؤكدة أهمية إعلان وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة، والجهات ذات العلاقة عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيًّا" لثماني دول جديدة، هي:

ألبانيا، وأذربيجان، وجورجيا، وقيرغرستان، والمالديف، وجنوب إفريقيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، ليصبح بذلك إجمالي الدول المؤهلة لتأشيرة الزيارة 57 دولة.

يأتي هذا القرار في سياق جهود منظومة السياحة السعودية، وتكاملها مع العديد من الجهات الحكومية في سبيل تحقيق تطلعات القطاع السياحي المتناغمة مع رؤية المملكة 2030، والرامية إلى جذب المزيد من شرائح الزوار حول العالم؛ للوصول إلى 100 مليون زيارة سنويًّا بحلول العام 2030، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية.

وبإمكان مواطني هذه الدول، والراغبين في إصدار تأشيرة الزيارة للمملكة، زيارة البوابة المخصصة للتأشيرة الإلكترونية للتعرُّف على جميع المعلومات والتسهيلات المقدمة.

اتفاق سعودي تركي لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة في المملكة شركات شركاتاتفاق سعودي تركي لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة في المملكة ومنذ إطلاق المملكة العربية السعودية تأشيرةَ الزيارة في شهر سبتمبر من العام 2019م لغرض السياحة، أو أداء العمرة خارج موسم الحج، أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، جذبت المملكة ملايين الزوار ودفعت عجلة نمو القطاع إلى آفاق غير مسبوقة؛ حيث استقبلت المملكة 93.5 مليون زيارة في العام 2022م، وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي 185 مليار ريال (49 مليار دولار أميركي) وذلك بزيادة تعادل 93% مقارنة بالعام الأسبق 2021م.

يذكر أنه تمت مؤخراً إتاحة تأشيرة الزيارة الإلكترونية لأصحاب الإقامة الدائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة إلى الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومنطقة الشنغن