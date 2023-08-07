تعرف على مدينة عربية يسكنها 7400 مليونير و5 مليارديرات

الإثنين 07 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تعد مدينة "نيويورك" أغنى مدن العالم، وفقاً لتقرير "Henley Global" لعام 2023، الصادر في شهر إبريل الماضي، إذ تضم المدينة أكثر عدد من أصحاب الثروات بصافي ثروة تتجاوز مليون دولار، والبالغ عددهم 340 ألف شخص، فضلاً عن 58 مليارديراً، و724 شخصا ثروتهم تتخطى 100 مليون دولار.

وضمت قائمة أغنى 50 مدينة 3 مدن عربية، كانت "دبي" في المرتبة الـ 20 عالمياً مع 68400 مليونير، و15 مليارديرا، و206 أشخاص ثروتهم تتجاوز 100 مليون دولار، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

فيما احتلت أبوظبي المرتبة الثانية عربياً، و39 عالمياً بعدد مليونيرات بلغ 24200 شخص.

وجاءت الدوحة في المرتبة 44 عالمياً، والثالث عربياً، مع عدد مليونيرات يصل إلى 21500 شخص، و48 من أصحاب الثروات الفائقة التي تتجاوز 100 مليون دولار. فيما كانت العاصمة السعودية الرياض، صاحبة المركز الرابع عربياً، والـ 47 عالمياً، مع أكثر من 18100 مليونير ثروتهم تتجاوز مليون دولار، و8 مليارديرات، و63 شخصا ثروتهم تتجاوز 100 مليون دولار.

أما العاصمة المصرية، القاهرة فقد جاءت في المركز الرابع عربياً مع وجود أكثر من 7400 مليونير، و5 مليارديرات، و27 شخصا ثروتهم تتجاوز حاجز الـ 100 مليون دولار.

وكانت إمارة الشارقة صاحبة أعلى معدلات الزيادة في أعداد المليونيرات عربياً والسابعة عالمياً بنسبة 84% خلال العقد الماضي، ليصل عددهم إلى 3800 شخص. وجاءت الدار البيضاء ضمن القائمة مع ارتفاع أعداد المليونيرات بنسبة 28% إلى 2800 شخص