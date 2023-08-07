آرسنال يصعق السيتي ويحرمه من حلم السداسية

الإثنين 07 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توج آرسنال بلقب الدرع الخيرية للمرة الـ17 في تاريخه، بعد التغلب على مانشستر سيتي بركلات الترجيح (4-1)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1) مساء اليوم الأحد على ملعب ويمبلي.

وافتتح السيتي التسجيل عبر كول بالمر في الدقيقة (77)، وعدل لياندرو تروسارد النتيجة لآرسنال في الدقيقة (90+11).

وأنهى الجانرز بذلك حلم السيتي بالتتويج بالسداسية، حيث فاز الأخير بالبريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وما زال أمامه السوبر الأوروبي ومونديال الأندية. وأتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح السيتي في الدقيقة 14، بتسديدة أرضية من رودريجو اصطدمت برايس، ومرت بقليل إلى جوار القائم.

وأهدر آرسنال فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 25، بعد توغل وايت على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، قبل أن يمرر إلى هافيرتز، الذي سدد كرة تألق الحارس أورتيجا في التصدي لها، وتابعها مارتينيلي بتصويبة اصطدمت بستونز.

وأهدر هافيرتز فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 40، حيث أطلق كرة أبعدها حارس مانشستر سيتي. وفي الدقيقة 43، لاحظ رودري تقدم رامسديل حارس آرسنال عن مرماه، ليسدد كرة ساقطة من قرب وسط الملعب، إلا أنها ذهبت أعلى العارضة. ومع بداية الشوط الثاني، ارتقى ستونز لعرضية في الدقيقة 52 مسددًا رأسية، تصدى لها رامسديل. وافتتح السيتي التسجيل في الدقيقة 77، بتسديدة مقوسة من بالمر، أطلقها من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء.

وأهدر السيتي فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني وقتل اللقاء، في الدقيقة 82، بعدما مرر ألفاريز كرة سحرية لفودين، الذي تجاوز ساليبا وانفرد برامسديل، موجها تصويبة أرضية تألق حارس آرسنال في إبعادها إلى ركلة ركنية.

ومن تلك الركنية أرسل دي بروين عرضية، تابعها رودريجو برأسية قوية أبعدها رامسديل. وتمكن آرسنال من تعديل النتيجة في الوقت القاتل، بعدما سدد تروسارد كرة اصطدمت بأكانجي، وغيرت اتجاهها لتخدع أورتيجا وتسكن الشباك، في الدقيقة (90+11). وفي ركلات الترجيح، سجل لمانشستر سيتي نجمه برناردو سيلفا، بينما أهدر دي بروين ورودريجو، بينما أحرز لآرسنال كل من: أوديجارد - تروسارد - ساكا - فييرا، ليفوز الجانرز بالمباراة ويتوجوا بلقب الدرع الخيرية.