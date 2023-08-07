الإعلان عن بدء محاكمة قتلة الشيخ الباني .. تفاصيل

الإثنين 07 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت محكمة عتق الابتدائية عن موعد بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشيخ عبدالله الباني والذي اغتيل صبيحة عيد الفطر المبارك في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.وحددت محكمة عتق الابتدائية، بمحافظة شبوة (شرقي اليمن) يوم غد الإثنين، موعدًا لأولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية قتل وتصفية الشيخ عبدالله بن عبدالله الباني، صبيحة عيد الفطر الماضي، بمدينة بيحان.

وفي 22 نيسان/أبريل، قتل الشيخ “عبدالله الباني”، مدير مكتب الصحة ببيحان، والقيادي بإصلاح شبوة، على يد جنود من قوات “دفاع شبوة”، صبيحة عيد الفطر المبارك، بعد انتهائه من أداء خطبة العيد، دعا فيها إلى توحيد الصف.

وسبق حادثة مقتله، محاولة مدير الأوقاف بالمحافظة فرض خطيب لمصلى العيد، ومحاولة قوات “دفاع شبوة” منعه من الصعود إلى المنبر، إلا أن المواطنين والمصليين منعوا ذلك، ودافعوا عن الشيخ “الباني”، ليتم تصفيته عقب صلاة العيد، وهو في طريقه إلى منزله.

وفي 24 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت السلطات الأمنية بالمحافظة، عن ضبط 8 جنود من قوات “دفاع شبوة” تتراوح أعمارهم بين 23 – 32 عامًا، متهمين في قضية قتل الشيخ “الباني”، وإيداعهم السجن، حتى استكمال التحقيقات، وإحالتهم للنيابة العامة كونها جريمة مشهودة.