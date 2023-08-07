ضبط عشرات المهربين والمطلوبين في رأس العارة..تفاصيل

الإثنين 07 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال قائد قوات الردع في ألوية العمالقة، عضو اللجنة العسكرية أن الحملة الأمنية نفَّذت عدة مهام في الشريط الساحلي تمكنت بعد مداهمة أحواش التهريب، من القبض على (52) من المهربين والمطلوبين أمنيًّا وإيداعهم السجن .

ومنذ الامس تواصل الحملة الأمنية المشتركة التي انطلقت بتوجيه من محافظ محافظة لحج، اللواء: أحمد عبدالله التركي، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الجنوبية، يوم أمس، السبت، في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج ملاحقتها للعناصر المطلوبة أمنيًّا والخارجين عن القانون وعصابات التهريب.

ووفقا للمركز الإعلامي لقوات العمالقة فقد أكد القيادي الكعلولي ان الحملة بدأت اليوم بتمشيط الاتجاه الغربي من الشريط الساحلي، وعُثِر على مخازن أسلحة تحوي الذخائر والقذائف وبعض الممنوعات، وان الحملة مستمرة حتى تصفية كل أوكار التهريب والقبض على المطلوبين أمنيًّا، بحسب أوامر القبض من النيابة وبلاغات المواطنين.

وضبطت الحملة في مخازن وعشش المهربين كثيرًا من الممنوعات، منها: مصانع خمور وسجائر مهربة، وأسمدة تُستخدم لصناعة المتفجرات وعددًا من السيارات والدراجات النارية التي تستخدم للتهريب.

كما قامت الحملة الأمنية بدكِّ وإحراق مخازن وأوكار عصابات التهريب وإتلاف كثيرٍ مما في داخلها من الممنوعات التي يجلبها المهربون من القرن الأفريقي. وتهدف الحملة الأمنية المشتركة في المضاربة ورأس العارة إلى تثبيت الأمن والاستقرار في المديرية، والقبض على المجرمين والمطلوبين أمنيًّا ومنع تهريب الممنوعات.

وعبر الأهالي في مديرية المضاربة ورأس العارة عن ارتياحهم باطلاق الحملة لحفظ الأمن والاستقرار في المديرية، وتقدَّموا بالشكر لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد ألوية العمالقة الجنوبية، العميد: عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، على دعمه للحملة كما قدَّموا الشكر لمحافظ محافظة لحج، رئيس اللجنة الأمنية، اللواء: أحمد عبدالله التركي، وقيادة القوات المشتركة المشاركة في الحملة الأمنية.

يذكر أن الحملة الأمنية دُشِّنت بقيادة العميد: حمدي شكري، وبدعم من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد ألوية العمالقة الجنوبية، عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي،