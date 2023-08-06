الأحد 06 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أصدرت شركة "أبل" الأميركية تحذيرا لمستخدمي آيفون، في الوقت الذي تستعد فيه لإصدار نظامها الجديد "iOS 17". "مهلة 30 يوما"

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية: إذا كنت تملك "iPhone 8" أو "X" ، فقد حان الوقت للتخلي عنهما، لأنهما لن يدعما تحديث "iOS 17" القادم.

تم إصدار هذين الهاتفين في عام 2017، وعادةً ما تتوقف "Apple" عن دعم طرازات آيفون القديمة بعد ست سنوات.

لن يتمكن مالكو "آيفون 8" و"آيفون إكس" من الحصول على آخر تحديثات البرامج أو الميزا سيفقدون أيضا جميع التحديثات الأمنية الجديدة، مما يجعل الهواتف أكثر عرضة للتهديدات مثل البرامج الضارة والفيروسات.

من المتوقع أن يتم إصدار iOS 17 في منتصف سبتمبر 2023، مما يعني أن أمام المستخدمين مهلة مدتها