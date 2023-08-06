ايران تبعث برسالة حرب بشأن الجزر الإماراتية المحتلة :هؤلاء الطامعون يجب أن يروا جانباً من سلاحنا

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حذَّر المتحدث باسم هيئة الأركان الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، ممن سمّاهم "الطامعين في الاستيلاء على الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) "، في تهديد ضمني لدولة الإمارات، التي تتنازع مع جارتها إيران على تلك الجزر.
وقال شكارجي، في تصريح أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد: إن "هؤلاء الطامعين يجب أن يروا جانباً من سلاحنا؛ لكيلا يرتكبوا خطأ في حساباتهم".
وأجرى الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مناورات عسكرية سماها "العميد الشهيد إسحاق دارا" قرب الجزر الثلاث.
وكان البيان الختامي لاجتماع الحوار الاستراتيجي السادس لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الذي عقد بموسكو في يوليو الماضي، أكد دعمه للجهود السلمية، وضمنها مبادرة الإمارات ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
وما تزال قضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران في مياه الخليج العربي، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، نقطة خلاف واضحة بين دول مجلس التعاون وطهران منذ 4 عقود وتطفو على السطح من حين لآخر.
وإلى جانب ذلك، شهدت مياه الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة، منذ عام 2019، سلسلة من الهجمات على سفن الشحن في أوقات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران؛ وهو ما دفع الجانبين إلى حشد مزيد من القوات وإجراء تمارين عسكرية مختلفة.