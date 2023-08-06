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قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن قوات الأمن قتلت ثلاثة مسلحين فلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد.
وجاء في بيان الشرطة: "قوات الأمن قامت بإزالة تهديد فوري وأحبطت خلية مخربين خرجت من مخيم جنين وكانت في طريقها لتنفيذ عملية تخريبية".
وأضاف "في نشاط مشترك لجيش الدفاع و الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة رُصدت قبل قليل سيارة كانت تستقلها خلية مخربين خرجت من مخيم جنين في طريقها لتنفيذ عملية تخريبية". لحظة إطلاق قوة خاصة إسرائيلية النار تجاه مركبة المقاومين قرب دوار عرابة جنوب جنين. pic.twitter.com/wtrNtEeUfK — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) August 6, 2023 ووفق البيان، فقد أزالة قوات الأمن التهديد وأحطبت الخلية
وكان المدعو نايف أبو صويص (26 عاما) من مخيم جنين يقود الخلية، وهو من النشطاء العسكريين البارزين في المخيم، وتورط (الخلية) في نشاطات عسكرية ضد قواتنا وتنفيذ عمليات عسكرية بتوجيهات من جهات ارهابية في قطاع غزة".
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عبر تغريدة له على موقع اكس تويتر سابقا: "أشد على ايدي مقاتلي الجيش والقوات الخاصة والشاباك الذين في عملية سريعة ودقيقة قاموا بتصفية خلية مخربين كانت في طريقها لتنفيذ عملية ضد مواطنين إسرائيليين.. قوات الأمن ستستمر بالعمل في كل مكان لضمان أمن مواطني إسرائيل".