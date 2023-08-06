بالصور.. استمرار أعمال انتشال القاطرة الغارقة في قناة السويس وكالة ناسا تتحدث عن توهج قوي وغير مسبوق للشمس وبشكل مخيف - هل بدأ عصر غليان الأرض؟ مهلة “ايكواس” لانقلابيي النيجر تنتهي وحرب وشيكة على الأبواب الكاتب "عبدالله إسماعيل" يوقع كتابه "معركة الوعي في اليمن" مصرع قيادات حوثية عليا اثناء اختبار أسلحة ايرانية بمأرب تحذير أممي من غزو أسراب الجراد لمناطق عدة في اليمن قيادي حوثي منتحل منصب وزير المالية يرد على نواب برلمان صنعاء لا رواتب للموظفين الا بتحرير حضرموت حالة غضب من صفقة مبابي.. وبرشلونة يكشف مفاجأة دولة عربية تحجب تطبيق الـ«تلغرام» لأسباب أمنية المليشيات تبدأ بتفكيك أحد أجنحتها - ما هي الأسباب؟
تنتهي اليوم الأحد مهلة ايكواس، للانقلابيين في النيجر، حيث أكدت المجموعة استعدادها للتدخل عسكرياً، وسط تحذيرات من صراع كبير قد يشتعل على إثر ذلك.
انتهاء مهلة ايكواس
وتصاعد ضغط المجتمع الدولي على انقلابيي النيجر، حيث أكدت الخارجية الفرنسية دعمها الشديد لجهود إكواس لدحر محاولة الانقلاب.
وعبّر حمودو محمدو، رئيس وزراء النيجر في حكومة الرئيس المحتجز محمد بازوم عن أمله في الوصول إلى حل تفاوضي للأزمة في البلاد قبل الانجرار إلى الحل العسكري.
ومن جانبه، طلب المجلس العسكري الانقلابي في النيجر المساعدة من مجموعة فاغنر الروسية لمواجهة أي تدخّل عسكري محتمل من قبل إكواس. وكشفت مصادر أن مجموعة فاغنر تدرس طلب التدخّل، فيما تحدثت تقارير عن وصول طلائع مقاتلي فاغنر إلى العاصمة النيجيرية.
وحذرت دول إفريقية من الحل العسكري المطروح، حيث قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت متأخر السبت إن بلاده ترفض قطعاً أي تدخل عسكري في النيجر.
وتابع تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، أن “أي تدخل سيشعل منطقة الساحل”، وفق ما أفادت قناة “النهار”.
وتشهد النيجر توترات منذ انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم واحتجازه من قبل الحرس الرئاسي وتدخل الجيش الذي شكّل مجلساً عسكريًا لقيادة البلاد .