مهلة “ايكواس” لانقلابيي النيجر تنتهي وحرب وشيكة على الأبواب

الأحد 06 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تنتهي اليوم الأحد مهلة ايكواس، للانقلابيين في النيجر، حيث أكدت المجموعة استعدادها للتدخل عسكرياً، وسط تحذيرات من صراع كبير قد يشتعل على إثر ذلك.



انتهاء مهلة ايكواس

وتصاعد ضغط المجتمع الدولي على انقلابيي النيجر، حيث أكدت الخارجية الفرنسية دعمها الشديد لجهود إكواس لدحر محاولة الانقلاب.

وعبّر حمودو محمدو، رئيس وزراء النيجر في حكومة الرئيس المحتجز محمد بازوم عن أمله في الوصول إلى حل تفاوضي للأزمة في البلاد قبل الانجرار إلى الحل العسكري.



ومن جانبه، طلب المجلس العسكري الانقلابي في النيجر المساعدة من مجموعة فاغنر الروسية لمواجهة أي تدخّل عسكري محتمل من قبل إكواس. وكشفت مصادر أن مجموعة فاغنر تدرس طلب التدخّل، فيما تحدثت تقارير عن وصول طلائع مقاتلي فاغنر إلى العاصمة النيجيرية.

وحذرت دول إفريقية من الحل العسكري المطروح، حيث قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت متأخر السبت إن بلاده ترفض قطعاً أي تدخل عسكري في النيجر.



وتابع تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، أن “أي تدخل سيشعل منطقة الساحل”، وفق ما أفادت قناة “النهار”.



وتشهد النيجر توترات منذ انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم واحتجازه من قبل الحرس الرئاسي وتدخل الجيش الذي شكّل مجلساً عسكريًا لقيادة البلاد .