الأحد 06 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - القاهرة

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شهدت قاعة سبأ بسفارة اليمن في القاهرة، امس السبت، احتفالية بتوقيع كتاب "معركة الوعي في اليمن" للكاتب الإعلامي والباحث السياسي عبدالله إسماعيل، بحضور عددا من الصحفيين والسياسيين والكتاب والاكاديميين والاعلاميين والمهتمين، تحدث فيه عدد من رواد الوعي في اليمن.

مؤلف الكتاب في كلمته، أشار الى انه اختار ان يكون الاهداء في كتابه الى وطن خذلته ذاكرة أجياله، فتسلل عبر فراغاتها فيروس الكهنوت، لعلها تكون آخر المعار ك، ونهاية الكابوس، وانه انطلق من أهمية تنشيط الذاكرة الجمعية الوطنية، لمعرفة ابعاد وفكر الموروث الامامي، لإدراك كامل لسبل المواجهة، وشروط الانتصار.

بدوره، أكد القاضي احمد عطيه وزير الاوقاف والارشاد السابق، في كلمة له، على أهمية اصدار الكتاب واهمية محتواه الذي يعتبر جزء من معركتنا الأساسية مع مشروع الامامة الذي تمثله اليوم جماعة الحوثي، مشيرا الى ان معركة الوعي هي معركة أساسي واحد جوانب المعارك الأخرى ومنها العسكرية، فلا معركة بدون وعي، وهو ما تقوم به مليشيات الحوثي بتدعيم معركتها العسكرية بالفكر الطائفي التي من خلاله يخوض الشباب المغرر بهم الحرب.

وفي ختام الفعالية وزعت مجموعة من الكتاب موقعة من الكاتب على الحاضرين الذين أشادوا بفكرة الكتاب ومضمونه، فيما تشهده البلاد من حاجة لمثل هذا الحراك الفكري والثقافي لمواجهة فكر الحوثي الفارسي الذي غزى الشعب اليمني.