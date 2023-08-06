بالصور.. استمرار أعمال انتشال القاطرة الغارقة في قناة السويس وكالة ناسا تتحدث عن توهج قوي وغير مسبوق للشمس وبشكل مخيف - هل بدأ عصر غليان الأرض؟ مهلة “ايكواس” لانقلابيي النيجر تنتهي وحرب وشيكة على الأبواب الكاتب "عبدالله إسماعيل" يوقع كتابه "معركة الوعي في اليمن" مصرع قيادات حوثية عليا اثناء اختبار أسلحة ايرانية بمأرب تحذير أممي من غزو أسراب الجراد لمناطق عدة في اليمن قيادي حوثي منتحل منصب وزير المالية يرد على نواب برلمان صنعاء لا رواتب للموظفين الا بتحرير حضرموت حالة غضب من صفقة مبابي.. وبرشلونة يكشف مفاجأة دولة عربية تحجب تطبيق الـ«تلغرام» لأسباب أمنية المليشيات تبدأ بتفكيك أحد أجنحتها - ما هي الأسباب؟
شهدت قاعة سبأ بسفارة اليمن في القاهرة، امس السبت، احتفالية بتوقيع كتاب "معركة الوعي في اليمن" للكاتب الإعلامي والباحث السياسي عبدالله إسماعيل، بحضور عددا من الصحفيين والسياسيين والكتاب والاكاديميين والاعلاميين والمهتمين، تحدث فيه عدد من رواد الوعي في اليمن.
مؤلف الكتاب في كلمته، أشار الى انه اختار ان يكون الاهداء في كتابه الى وطن خذلته ذاكرة أجياله، فتسلل عبر فراغاتها فيروس الكهنوت، لعلها تكون آخر المعار ك، ونهاية الكابوس، وانه انطلق من أهمية تنشيط الذاكرة الجمعية الوطنية، لمعرفة ابعاد وفكر الموروث الامامي، لإدراك كامل لسبل المواجهة، وشروط الانتصار.
بدوره، أكد القاضي احمد عطيه وزير الاوقاف والارشاد السابق، في كلمة له، على أهمية اصدار الكتاب واهمية محتواه الذي يعتبر جزء من معركتنا الأساسية مع مشروع الامامة الذي تمثله اليوم جماعة الحوثي، مشيرا الى ان معركة الوعي هي معركة أساسي واحد جوانب المعارك الأخرى ومنها العسكرية، فلا معركة بدون وعي، وهو ما تقوم به مليشيات الحوثي بتدعيم معركتها العسكرية بالفكر الطائفي التي من خلاله يخوض الشباب المغرر بهم الحرب.
وفي ختام الفعالية وزعت مجموعة من الكتاب موقعة من الكاتب على الحاضرين الذين أشادوا بفكرة الكتاب ومضمونه، فيما تشهده البلاد من حاجة لمثل هذا الحراك الفكري والثقافي لمواجهة فكر الحوثي الفارسي الذي غزى الشعب اليمني.