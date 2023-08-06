تحذير أممي من غزو أسراب الجراد لمناطق عدة في اليمن

الأحد 06 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، من تكاثر أسراب الجراد الصحراوي في أجزاء من المناطق الداخلية لليمن، وسواحل البحر الأحمر، خلال الفترة القادمة.



وقالت المنظمة -في بيان لها- إن ظهور الجراد الصحراوي بدأ، في يوليو الماضي، بوصول مجموعات وأسراب غير ناضجة، قادمة من السعودية؛ نتيجة مكافحتها هناك.



وذكرت أن السعودية شهدت حالة تفش للجراد الصحراوي نتيجةً للأمطار الغزيرة والفيضانات التي حصلت، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.



كما كشفت "الفاو" أن النصف الثاني من يوليو الماضي شهد ظهور حشرات بالغة النضوج بالقرب من عتق ووادي حضرموت والهضبة، وأيضاً في الشرق بالقرب من الحدود مع سلطنة عُمان، الأمر الذي يزيد من احتمال تكاثرها خلال الفترة المقبلة.



وتسبب الجراد أضرارا فادحة وخسائر في المحاصيل الزراعية بعدد من المحافظات، إذ تؤثر على أوضاع المزارعين والمواطنين على حد سواء.

