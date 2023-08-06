دولة عربية تحجب تطبيق الـ«تلغرام» لأسباب أمنية المليشيات تبدأ بتفكيك أحد أجنحتها - ما هي الأسباب؟ اكتشاف بقايا سفينة غارقة في مصر تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد مليشيا الحوثي تعتقل عدد من معلمي محافظة المحويت خلال اجتماع جدة.. السعودية ودول أخرى تكشف عن اقتراح خطة بديلة عن خطة زيلينسكي لتسوية الأزمة الأوكرانية بيان أمريكي بشأن اليمن حماس تصدر أول بيان بعد اغتيال 3 شبان فلسطينيين في جنين وتكشف عن قوة الرد الوكيل مفتاح يشدد على أهمية تنفيذ مشاريع إغاثية بشفافية وفقا للإحتياجات القائمة كتبت على صورتة "شهيد" وأعلنت عن وفاتة..هلاك أحد قيادات الحوثي المشمولين بعقوبات الأمم المتحدة والمنتحل لمنصب قائد القوات الجوية ومصادر تكشف مكان مصرعه يمكن صناعة التاريخ وتغيير وجه الشرق الأوسط والعالم.. إسرائيل تغازل السعودية وتكشف عن حقيقة التطبيع
أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم (الأحد)، حجب تطبيق «تلغرام» في البلاد، لأسباب متعلقة بالأمن القومي. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن «حجب تطبيق (تلغرام) جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظاً على البيانات الشخصية للمواطنين التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافاً للقانون».
وأضافت الوزارة في بيانها أن «مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مراراً من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مما يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات».
وذكرت الوزارة أنها «تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها»، معربة عن ثقتها «في تفهم المواطنين لهذا الإجراء».