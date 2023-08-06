دولة عربية تحجب تطبيق الـ«تلغرام» لأسباب أمنية

الأحد 06 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم (الأحد)، حجب تطبيق «تلغرام» في البلاد، لأسباب متعلقة بالأمن القومي. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن «حجب تطبيق (تلغرام) جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظاً على البيانات الشخصية للمواطنين التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافاً للقانون».

وأضافت الوزارة في بيانها أن «مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مراراً من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مما يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات».

وذكرت الوزارة أنها «تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها»، معربة عن ثقتها «في تفهم المواطنين لهذا الإجراء».