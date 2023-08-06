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مليشيا الحوثي تعتقل عدد من معلمي محافظة المحويت

الأحد 06 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أقدمت الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران على اعتقال عدد من المعلمين وتهديد بعضهم بالفصل من الوظيفة في محافظة المحويت شمال غرب العاصمة المحتلة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية وتربوية أن الميليشيات هاجمت مدرسة النهضة في مديرية بني سعد بذات المحافظة مشيرة إلى أن مدير المديرية مطهر الطويل برفقة مسلحين حوثيين ومشرف المديرية اقتحموا المدرسة التي كان يتواجد فيها المدرسون وإدارة المدرسة وهم في حالة اضراب وممتنعين عن العمل حتى تصرف لهم رواتبهم مؤكدين ان مدير المدرسة وجه المسلحين باعتقال قيادة الإضراب في المدرسة.

واضافت أن مدير المديرية هدد بقية المدرسين بالفصل من الوظيفة والاعتقال بتهمة التحريض على الدولة اذا لم يرفعوا الإضراب ويعودوا إلى التدريس.

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