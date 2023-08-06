اكتشاف بقايا سفينة غارقة في مصر تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد مليشيا الحوثي تعتقل عدد من معلمي محافظة المحويت خلال اجتماع جدة.. السعودية ودول أخرى تكشف عن اقتراح خطة بديلة عن خطة زيلينسكي لتسوية الأزمة الأوكرانية بيان أمريكي بشأن اليمن حماس تصدر أول بيان بعد اغتيال 3 شبان فلسطينيين في جنين وتكشف عن قوة الرد الوكيل مفتاح يشدد على أهمية تنفيذ مشاريع إغاثية بشفافية وفقا للإحتياجات القائمة كتبت على صورتة "شهيد" وأعلنت عن وفاتة..هلاك أحد قيادات الحوثي المشمولين بعقوبات الأمم المتحدة والمنتحل لمنصب قائد القوات الجوية ومصادر تكشف مكان مصرعه يمكن صناعة التاريخ وتغيير وجه الشرق الأوسط والعالم.. إسرائيل تغازل السعودية وتكشف عن حقيقة التطبيع عراك واشتباك تحت قبة برلمان صنعاء ما حقيقة حجب ''يوتيوب وفيسبوك'' عن المستخدمين في اليمن؟
أقدمت الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران على اعتقال عدد من المعلمين وتهديد بعضهم بالفصل من الوظيفة في محافظة المحويت شمال غرب العاصمة المحتلة صنعاء.
وذكرت مصادر محلية وتربوية أن الميليشيات هاجمت مدرسة النهضة في مديرية بني سعد بذات المحافظة مشيرة إلى أن مدير المديرية مطهر الطويل برفقة مسلحين حوثيين ومشرف المديرية اقتحموا المدرسة التي كان يتواجد فيها المدرسون وإدارة المدرسة وهم في حالة اضراب وممتنعين عن العمل حتى تصرف لهم رواتبهم مؤكدين ان مدير المدرسة وجه المسلحين باعتقال قيادة الإضراب في المدرسة.
واضافت أن مدير المديرية هدد بقية المدرسين بالفصل من الوظيفة والاعتقال بتهمة التحريض على الدولة اذا لم يرفعوا الإضراب ويعودوا إلى التدريس.