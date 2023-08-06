بيان أمريكي بشأن اليمن

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن "أكثر من 3.9 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة لتلبية احتياجاتهم الأساسية لغاية شهر ديسمبر".
وقالت الوزارة -في بيان لها - إن الولايات المتحدة تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع شركائها لتلبية حاجات ملايين العائلات المحتاجة.
وطبقا للبيان فإن إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة لليمن خلال العام الجاري بلغت قيمتها 665 مليون دولار، واستفاد منها الملايين في مجالات (الأمن الغذائي والدعم الصحي والمساعدات النقدية والحماية والدعم النفسي والمياه والصرف الصحي).