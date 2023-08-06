حماس تصدر أول بيان بعد اغتيال 3 شبان فلسطينيين في جنين وتكشف عن قوة الرد

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أعلنت حركة "حماس" أن إسرائيل "لن تفلت من دفع الثمن" ردا على اغتيال 3 شبان فلسطينيين في مدينة جنين، مساء اليوم الأحد.
وقال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أن "العدو الصهيوني يرتكب جريمة جديدة باغتياله لثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين، في تصعيد لعدوانه وإرهابه المتواصل على شعبنا".
وقال إن "الاحتلال لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، فشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن يمرروا عدوان الاحتلال دون تدفيعه الثمن".
وتابع: "هذه الدماء الذكية ستكون وقودا لتصعيد الفعل الفدائي، واستمرار هذه الانتفاضة المجيدة والثورة العظيمة، فإرادة شعبنا صلبة لن تكسرها جرائم الاحتلال".
وقال إن "هذا التصعيد من العدو الصهيوني الذي يستهدف شعبنا ومقدساته، يؤكد ضرورة العمل الجاد لصياغة خطة وطنية عملية لمواجهة الاحتلال، وانخراط الكل الوطني في برنامج مواجهة إرهاب حكومة المستوطنين".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوة خاصة اغتالت 3 فلسطينيين في قرية عرابة قرب جنين مساء اليوم الأحد.
وذكر بيان مشترك للمتحدثين باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية وجهاز "الشين بيت" والجيش الإسرائيلي أن قوة اغتالت "رئيس الخلية، وهو نايف أبو صويص، من سكان مخيم جنين(26 سنة) واثنين آخرين