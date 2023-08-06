الوكيل مفتاح يشدد على أهمية تنفيذ مشاريع إغاثية بشفافية وفقا للإحتياجات القائمة

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شدد وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، الأحد، على أهمية الاستمرار والتوسع في تقديم التدخلات وتنفيذ المشاريع التنموية المستدامة للمنظمات الإغاثية والإنسانية بشفافية وفقا للاحتياج القائم.
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين للوكيل عبدربه مفتاح، مع مدير مكتب منظمة "أكتد" الفرنسية بالمحافظة انطوان هيربي، ومنسق الشؤون الانسانية باللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن باسم غانم، لمناقشة التدخلات الإنسانية المنفذة للمنظمتين في المحافظة، وخطط تدخلاتهما القادمة في ظل تزايد اتساع الفجوة بين الاحتياجات والتدخلات الإنسانية واولوية الاحتياجات خلال المرحلة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الوكيل مفتاح أشار إلى تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي للنازحين والمهاجرين الافارقة والمجتمع المضيف بشكل عام واسبابها الداخلية والخارجية ومخاطرها في الانحدار بالوضع الإنساني نحو الكارثة.
وأضافت بأن مفتاح أطلع وفدي المنظمتين، على مستجدات الوضع الإنساني الحرج للنازحين والمجتمع المضيف والحاجة الماسة لتقديم تدخلات عاجلة وخاصة في مجال الغذاء لتفادي حدوث كارثة مجاعة، واهمية دعم القطاع الزراعي ومشاريع التعافي المجتمعي والتمكين الاقتصادي.
وخلال اللقاء، قدم مدير مكتب منظمة أكتد، تقريراً تضمن أهم التدخلات والخدمات الانسانية التي تم تنفيذها خلال الثلاثة الأشهر الماضية وفي مقدمتها التدخلات الطارئة والإسعافية في مجال الإيواء العاجل والخدمات الأساسية في مجال التمديدات الكهربائية، الى جانب تنفيذ مشاريع المياه والإصحاح البيئي بعدد من مخيمات النزوح، بالتعاون والتنسيق مع مكاتب السلطة المحلية بمديريتي مأرب الوادي ومدينة مأرب.