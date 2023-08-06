الأحد 06 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفصحت مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة إيرانيًا، عن هلاك أحد أبرز قادتها في ظروف غامضة تحيطها الكثير من الشكوك والتكهنات.

وبثت مليشيا الحوثي الإرهابية بيانًا أعلنت فيه هلاك المدعو أحمد علي حسن الحمزي، المعيّن من قبلها قائدًا لما تسمى القوات الجوية والدفاع الجوي.

وزعم البيان الحوثي أن هلاك المدعو الحمزي جاء "بعد معاناة مع المرض".

ورجحت المصادر أن الهالك قتل مع مجموعه من الخبراء الاجانب في وادي حباب الاسبوع الماضي في مأرب.

والهالك الحمزي هو أحد المشمولين بقائمة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة نهاية العام الماضي، نتيجة قيامه بأعمال تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، بما فيها انتهاكات حظر توريد الأسلحة، فضلًا عن مسؤوليته عن تدبير هجمات حوثية طالت المدنيين اليمنيين وبلدانًا مجاورة وسفنًا تجارية في المياه الدولية .

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أدرجته لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن، إلى جانب اثنين من قادة جماعة الحوثيين إلى قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي مارس/ آذار 2021، أدرجته واشنطن على لائحة الإرهاب لمسؤوليته عن هجمات طالت المدنيين وسفن الشحن والإغاثة، فيما أدرجته السعودية في فبراير/ شباط من العام ذاته لارتكاب ذات الجرائم.