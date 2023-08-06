يمكن صناعة التاريخ وتغيير وجه الشرق الأوسط والعالم.. إسرائيل تغازل السعودية وتكشف عن حقيقة التطبيع

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كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن رغبة تل أبيب الحقيقية في تحقيق اتفاق سلام مع السعودية.
وأشار إيلي كوهين، في تصريحات لصحيفة "إيلاف"الإلكترونية، إلى وجود رغبة إسرائيلية حقيقية لتجسيد اتفاق سلام مع السعودية، منوها بقدرة الرياض وتل أبيب على "صناعة التاريخ وتغيير وجه الشرق الأوسط والعالم".
واعتبر كوهين أن "القضية الفلسطينية لن تكون عائقا أمام تحقيق السلام، والحكومة الحالية ستقوم بخطوات عملية لتحسين الاقتصاد الفلسطيني".
وأعرب المتحدث عن "وجهة نظر إيجابية" حول "إمكانية صناعة السلام في الشرق الاوسط"، لافتا إلى "وجود فرصة للتقارب والتعايش بين المسلمين واليهود".
كما دافع كوهين عن نهج رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن حكوماته حققت ثلاث اتفاقيات سلام، فيما انتقد "عدم حضور رئيس الوزراء السابق، يائير لبيد، إلى الكنيست لدعم اتفاق السلام مع الإمارات في حينه