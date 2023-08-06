عراك واشتباك تحت قبة برلمان صنعاء

الأحد 06 أغسطس-آب 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-العاصمة اون لاين

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شهدت جلسة لمجلس النواب التابع للمليشيا الحوثية بصنعاء ، غير المعترف به، عراكاً وتراشقاً بقناني الماء بين عضوين، أحدهما قيادي حوثي وآخر من حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للمليشيا في صنعاء.

وقائع الجلسة الساخنة التي عقدت يوم السبت، لمناقشة مرتبات الموظفين والموازنات العامة والحسابات الحكومية العامة، وفقاً لأعضاء في البرلمان الانقلابي، انتهت إلى عراك وأجلت إلى الأحد.

بدأ العراك، حين طالب العضو عن المؤتمر يحيى القاضي، بحضور المنتحل وزير مالية الحوثي للاستجواب عن عدم صرف المرتبات.

وتعرض القاضي للاعتداء من قبل العضو والقيادي الحوثي "أبو نصار" والذي رد عليه بالقول "من أنت حتى يحضر الوزير"، موجهًا له تهمه الارتزاق وهاجمه بسلاح "جنبية".

وكانت رئاسة البرلمان الحوثي قد خصصت جلسة امس لمناقشة عدم صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، والمتقاعدين، والآلية التي أعدتها حكومة المليشيات لإعادة رؤوس أموال المودعين، بعد إعلان البنوك عن عجزها عن الوفاء بالتزاماتها في ظل تجميد أرصدة البنوك واستثماراتها في أدوات الدين العام.