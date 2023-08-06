ما حقيقة حجب ''يوتيوب وفيسبوك'' عن المستخدمين في اليمن؟

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تناقل ناشطون خلال الساعات الماضية اخبارا، حول قيام وزارة الإتصالات في حكومة صنعاء (غير المعترف بها) بحجب تطبيقي ''يوتيوب وفيسبوك'' عن المستخدمين داخل اليمن.
ولم تعلن وزارة الاتصالات بصنعاء عن حجب التطبقيات المذكورة حتى الآن حيث لازالت تعمل، لكن قيادات في جماعة الحوثي دعت الوزارة الى اتخاذ اجراءات ضد يوتيوب وفيسيوك.
ومن تلك الإجراءات مراجعة ترخيص عمل الموقعين؛ رداً على إغلاقهما نعدد من القنوات والحسابات التابعة لجماعة الحوثي.
ويوم الجمعة أغلقت شركة "يوتيوب" قنوات جديدة تابعة لجماعة الحوثي وعدد من قياداتها، وذلك بعد أسبوعين من إغلاقها نحو 21 قناة تابعة للجماعة.
وأفادت وسائل إعلام حوثية بأن شركة يوتيوب أغلقت أربع حسابات جديدة تابعة لها على المنصة الإلكترونية العالمية التي تسمح لمستخدميها برفع الفيديوهات والتسجيلات المرئية ومشاركتها عبر الانترنت.
وبحسب إعلام الجماعة، فإن شركة يوتيوب أغلقت حسابات شبكة الفرقان ومكتب المسيرة في ذمار ومؤسسة فكرة وقناة المنشد عيسى الليث.
وأوضحت جماعة الحوثي بأن المنصة العالمية التابعة لشركة غوغل العملاقة بررت إجراءاتها بدواعي تتعلق بـ"السياسات الخاصة بها".
وأغلقت في وقت سابق من هذا الشهر، قالت جماعة الحوثيين إن إدارة شركة يوتيوب أغلقت في إجراء مماثل 21 قناة تابعة لها، كان لديها أكثر من نصف مليون مشترك.
وبحسب شركة "يوتيوب"، فإن الأسباب التي تؤدي إلى إغلاق الحسابات هو نشر المحتوى العدائي، والمقاطع التي تحض على الكراهية والقتال، وهو ما تقوم بنشره القنوات التابعة للمليشيا في مختلف منصات التواصل الاجتماعي.