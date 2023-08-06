71% من النفط الخام تم نقله حتى الآن من خزان صافر

الأحد 06 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن مسؤول أممي مساء السبت، إن الفرق الفنية تمكنت حتى الآن من نقل 71 بالمئة من نفط خزان صافر الى الناقلة البديلة، وذلك بعد 12 يوما من بدء عملية التفريغ التي من المتوقع أن تستمر حتى الأسبوع القادم.

وفي تغريدة على "تويتر" ذكر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "آخيم شتاينر"، أنه "حتى يوم السبت (الموافق 5 أغسطس)، تم نقل 71٪ من النفط في خزان صافر (824,179 برميل)" الى الناقلة التي التي استقدمتها الأمم المتحدة خلال الأسابيع الماضية.

وأشار المسؤول الأممي الى "التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحماية الحياة وسبل العيش"، مضيفا أنه: "مع كل برميل نفط يتم ضخه من خزان صافر، يكون مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر أمانا".

وفي الـ 25 من الشهر الماضي بدأت عملية ضخ النفط الخام من خزان "صافر" المتهالك، إلى السفينة البديلة، في عملية تقودها الأمم المتحدة وتهدف من خلالها إلى تجنيب الدول المطلة على البحر الأحمر كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية كبيرة.

وصافر هي ناقلة نفط يمنية عائمة قبالة الحديدة منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي وإليها يرسل نفط عبر أنبوب يمتد من مارب، حيث ينقل منها إلى سفن الشحن، وهو الأمر الذي توقف عقب سيطرة الحوثيين عليها أواخر 2015، وتوقفت معه عمليات الصيانة اللازمة لبقاء الخزان، وسط تحذيرات أممية ودولية من مخاطر ذلك.