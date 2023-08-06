برتبة لواء.. جماعة الحوثي تعلن وفاة أحد أبرز قياداتها العسكرية المشمولين بعقوبات اممية ومطلوب لواشنطن

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أعلنت مليشيا الحوثي اليوم الأحد، وفاة أحمد علي حسن الحمزي، وهو احد ابرز قياداتها العسكرية المنتحل صفة قائد القوات الجوية والدفاع الجوي برتبة لواء، والمشمول في قائمة العقوبات الأممية، وقائمة الإرهاب الأمريكية.
وقالت، في بيان نعي، إن الحمزي توفي بعد معاناة مع المرض؛ دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
الحمزي أدرج نهاية العام الماضي في قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، باعتباره لاعبا رئيسيا في الجهود العسكرية الحوثية، التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
كما أدرجته الولايات المتحدة، في مارس ألفين وواحد وعشرين، على لائحة الإرهاب، إلى جانب منصور السعدي، المنتحل صفة قائد القوات البحرية التابعة للجماعة، باعتبار الرجلين مسؤولين عن تدبير هجمات على المدنيين اليمنيين، والدول المجاورة، والسفن التجارية في المياه الدولية.
وقالت الخارجية الأمريكية حينها إن الحمزي والسعدي تلقيا تدريبات في إيران، ويشرفان على برنامج الطائرات المسيّرة والأسلحة الإيرانية الصنع؛ لاستخدامها في حرب اليمن.