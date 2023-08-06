تفاصيل يوم ثانٍ من محادثات جدة.. دول عدة تدعم خطة السلام الأوكرانية تقلب موازين المعارك وقد تكون الفاصلة…روسيا تقصف أوكرانيا بـ 70 سلاحا هجوميا في ليلة واحدة بتفاصيل غير مسبوقة تلمح كيف قد تبدو الشمس عندما تموت آسيا تهتز.. زلازل تضرب الصين وإندونيسيا وأفغانستان زلزال شرق الصين بلغت قوته 5.4 درجات ما لغز الخيط الطويل؟.. حارس مرمى يتصدى لركلة ترجيح بعد خدعة سحرية بعد السعودية والكويت والبحرين.. دولة خليجية جديدة تحذر رعاياها في لبنان السعودية تصدار 7 لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية في البحر الأحمر وزير الدفاع الفرنسي يعلق على الانقلاب في النيجر و خطة لتدخل عسكري محتمل السعودية تعلن عن ضبط حوالي 14 ألف مخالف وترحيل ما يقارب 8 آلاف شخص مسؤول أمني يكشف حقائق صادمة : كل شيء مرتبط بصنعاء ونورد للحوثيين شهرياً مئات الملايين
لليوم الثاني على التوالي، الأحد، تستمر مباحثات مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة السعودية، ومن المتوقع أن يصدر بيان ختامي بعد انتهاء اجتماعات اليوم.
واختتم اليوم الأول للمباحثات، السبت، بمشاركة أكثر من أربعين دولة، حيث قدمت خلاله أوكرانيا صيغة سلام من 10 نقاط لمناقشتها.
في حين أكد مصدر بالوفد الأوكراني في تصريحات لهم " أن صيغة السلام التي قدمها في جدة دعمتها دول عدة، ولقيت دعما أكثر من تلك التي طرحت في كوبنهاغن.
ومن جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفد بلاده يعمل في اجتماع لمستشاري قادة الدول في جدة على وضع صيغة مقترحة للسلام. وقال زيلينسكي في حسابه على "تويتر"، أمس السبت، إن الوفد الأوكراني المشارك في اجتماع قادة الدول بشأن السلام بين أوكرانيا وروسيا يبذل جهوداً مكثفة.
تأتي المحادثات بجدة في أعقاب اجتماعات أجريت في يونيو/حزيرن بكوبنهاغن، ولم يصدر في ختامها بيان رسمي.
واحتضنت السعودية، السبت، اجتماعاً لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقال مشاركون في الاجتماعات، التي ذكر الأوكرانيون أنها تضم ممثلين لنحو 40 دولة، بدأت في فترة بعد الظهر في مدينة جدة.
وبحسب جدول أعمال اطلعت عليه وكالة فرانس برس، تضمنت الجلسات ثلاث ساعات من إلقاء البيانات من مختلف الوفود، ثم إجراء مناقشات مغلقة لمدة ساعتين، وأخيرا عشاء عمل.
وفي وقت سابق السبت، قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك قبل وصوله إلى جدة لترؤس وفد بلاده "أتوقع ألا تكون المحادثات سهلة"، مضيفا: "لدينا خلافات كثيرة وسمعنا مواقف كثيرة، لكن من المهم أن نشارك أفكارنا". وتابع: "مهمتنا هي توحيد العالم كله حول أوكرانيا".
يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، وفشلت في محاولتها الاستيلاء على العاصمة كييف لكنها استولت على مساحات شاسعة من الأراضي في الشرق فيما تقاتل القوات الأوكرانية المدعومة من الغرب لاستعادتها